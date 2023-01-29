Şentop’tan İsveç tepkisi: ‘Fırsat bulsalar saldıracaklar’

Haberin Devamı

Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Misak-ı Milli Anma Programı’nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, özetle şunları söyledi: “103 yıl önce milli bekamıza yönelen tehditler esasen bugün de devam ediyor. Tehditleri sınırlarımız ötesinde karşılayıp, aziz milletimizi ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi güvenli bir şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Tarihi hıncını alamamış kimi devletler, emperyalist hesaplarından vazgeçmediler. İsveç’te, Danimarka’da İslam’ın mukaddes kitabına alçakça saldırıyı Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptırmalarındaki husumeti görüyoruz, biliyoruz. Bu coğrafyadaki varlığımızı, gerçekleştirdiğimiz başarıları hazmedemeyen, yüzlerce yıldır Haçlı Seferleri’yle yüzyıl öncesinin savaş ve işgalleri ile tarihi hıncını alamamış kimi devletler, emperyalist hesaplarından vazgeçmediler. Biliyoruz. Fırsat buldukları takdirde, acımasızca, vahşice saldırmaktan geri durmayacaklardır, biliyoruz.”