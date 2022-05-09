Şentop’tan duygusal mesaj

Haberin Devamı

Şentop mesajında özetle “Anne... Bütün cümlelerin, kelimelerin ötesinde, herbirimizin yüreğinde tarifi imkansız bir sevginin derin ifadesi. Bir evladı sevmek, merhametle sonsuz şefkatle sarmak, korumak, gözü gibi sakınmak, kendi canından öte can bilmek, annelerimizin yüreğinin yüceliğini ifade etmekte yeterli olmayacaktır. Sevgi evlerimizde evlatlarımıza gönüllü annelik yapan, evlerinin kapılarını sonsuz sevgi ve şefkatle ardına kadar açan koruyucu annelerimize, dünyanın her coğrafyasında en yüce duygularıyla ömürlerini çocuklarımızın ömürlerine adayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.