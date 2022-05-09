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Şentop’tan duygusal mesaj

#Mustafa Şentop#Anneler Günü#Anne
Şentop’tan duygusal mesaj

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü’nü devlet protokolünde alışık olunmayan içerikte duygusal bir mesajla kutladı.

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Şentop mesajında özetle “Anne... Bütün cümlelerin, kelimelerin ötesinde, herbirimizin yüreğinde tarifi imkansız bir sevginin derin ifadesi. Bir evladı sevmek, merhametle sonsuz şefkatle sarmak, korumak, gözü gibi sakınmak, kendi canından öte can bilmek, annelerimizin yüreğinin yüceliğini ifade etmekte yeterli olmayacaktır. Sevgi evlerimizde evlatlarımıza gönüllü annelik yapan, evlerinin kapılarını sonsuz sevgi ve şefkatle ardına kadar açan koruyucu annelerimize, dünyanın her coğrafyasında en yüce duygularıyla ömürlerini çocuklarımızın ömürlerine adayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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#Mustafa Şentop#Anneler Günü#Anne

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