Şentop'tan Danimarka'daki saldırıya kınama: Bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum

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TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, saldırıyı kınayarak, "Danimarka'da Büyükelçiliğimiz önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum. İslam'ın en temel değerlerine ve Müslümanlara saldırarak açıkça savaş açanlara karşı yasal süreçlerin başlatılması için başta Danimarka makamları olmak üzere, uluslararası yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı