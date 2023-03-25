Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şentop'tan Danimarka'daki saldırıya kınama: Bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#Kınama#Danimarka
Şentoptan Danimarkadaki saldırıya kınama: Bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 21:08

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Danimarka'da Büyükelçiliğimiz önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum" dedi

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, saldırıyı kınayarak, "Danimarka'da Büyükelçiliğimiz önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum. İslam'ın en temel değerlerine ve Müslümanlara saldırarak açıkça savaş açanlara karşı yasal süreçlerin başlatılması için başta Danimarka makamları olmak üzere, uluslararası yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#Kınama#Danimarka

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba?

#BSF
Akrep Kızın kimliği 30 yılın ardından belli oldu Polis iki önemli soruya cevap arıyor... Katili onu iyi tanıyan biriydi

Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

#ABD