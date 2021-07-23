Şentop’tan Afgan başkana bayram telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı nedeniyle telefonla görüştüğü Rahmani’ye iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılını anımsatarak, “Bu özel senede Türkiye olarak Afgan kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrara kavuşmasını samimiyetle temenni ediyoruz” dedi. Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Afganistan’daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Şentop, “Bu hassas süreçte yürütülecek her türlü diyalogda Afgan halkının güvenliği, Türkiye için her zaman olduğu gibi en öncelikli mevzuların başında gelecektir. Türkiye’nin gayretleri, son zamanlarda almaya çalıştığı inisiyatif Afganistan’da barışı sağlayacak ve sürekli kılabilecek bir gaye, hedef içeriyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Rahmani de, “Türkiye’nin, Kabil Havaalanı’nın korunması için yaptığı bütün girişimleri destekliyoruz. Bize göre Türk Silahlı Kuvvetleri diğer ülkelere karşı daha güvenli bir şekilde koruyacak. Afganistan Meclisi olarak Türkiye’nin yanındayız. Türkiye’nin çabalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

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