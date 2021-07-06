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ANKARA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şentop’tan ‘10 bin dolar’ iddiasına yanıt: Yargının işi

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Şentop’tan ‘10 bin dolar’ iddiasına yanıt: Yargının işi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “mafyadan 10 bin dolar aylık alan siyasetçi” iddiasıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yazdığı yazıya yanıt verdi.

Şentop yargıya ulaşan bir konuyla ilgili Meclis Başkanı’nın hukuki bir sorumluluğu bulunamayacağını belirtirken, iddiaya konu olan kişinin milletvekili olmadığını da kaydetti. Şentop, “Bu çerçevede konuyla ilgili yargı sürecinin tamamlanmasını beklemek dışında gerek TBMM gerek TBMM Başkanlığı tarafından yapılacak resmi bir işlem bulunmadığı malumlarınızdır” dedi. Şentop, “Beklenen eğer iddiaya konu kişinin açıklanması ise iddianın sahibinin şahsım olmadığını, dolayısıyla bu kişinin kim olduğunun açıklamasının tarafımdan istenmesinin makul olmadığını hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

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