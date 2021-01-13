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ANKARA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şentop’la yılın ilk görüşmesi

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Şentop’la yılın ilk görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yeni yılın ilk görüşmesini yaptı.

Çankaya Köşkü’nde yaklaşık bir saat süren görüşmede yeni dönemde Meclis’te ele alınacak düzenlemeler değerlendirildi. Görüşmede son günlerde tartışılan reform paketinin yanı sıra Meclis İçtüzüğü’nün de gündeme geldiği belirtiliyor. TBMM Başkanı Şentop, yeni sisteme uygun bir içtüzüğün yapılması gerektiğini söyleyerek, “Siyasi partilerin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum” demişti.

DESTİCİ’Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan Şentop’un ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşen Erdoğan’ın, Destici ile ittifak ve hazırlıkları süren reform çalışmaları olmak üzere güncel siyasi meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Erdoğan’ın bu kapsamda önümüzdeki günlerde yeni sürpriz görüşmeler yapması öngörülüyor.

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