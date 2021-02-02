Şentop’a HDP ziyareti
HDP yönetimi, ‘acil demokratikleşme ve hukuk devletine dönüş’ adımlarında siyasi uzlaşma sağlamak amacıyla planladığı ‘Demokrasi Programı’nı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaretle başlattı. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, dün TBMM Başkanı Şentop ile bir araya geldi. Sancar, muhalefet partileriyle görüşme turuna çıkacaklarını ve başlangıcı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşerek yapmayı tercih ettiklerini belirterek şunları söyledi:
“Bunun sebebi, demokratik siyaseti hayati önemde bulmamız ve Meclis’i yetkileri azalmış olmasına, etkisi sınırlanmış olmasına rağmen demokratik siyasetin hâlâ kurumsal olarak en önemli mekanlarından biri görmemizdir. Meclis’in de bu çerçevede daha fazla rol oynaması için kendisinin katkıda bulunmasını istedik. Özellikle AİHM’nin Demirtaş kararı üzerine ortaya çıkan durumun yarattığı sıkıntıları, sorunları çözme konusunda kendisinden de inisiyatif beklediğimizi belirttik. İYİ Parti’den de randevu talep edeceğiz. Takdir onlarındır.”
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