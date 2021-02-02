Şentop’a HDP ziyareti

“Bunun sebebi, demokratik siyaseti hayati önemde bulmamız ve Meclis’i yetkileri azalmış olmasına, etkisi sınırlanmış olmasına rağmen demokratik siyasetin hâlâ kurumsal olarak en önemli mekanlarından biri görmemizdir. Meclis’in de bu çerçevede daha fazla rol oynaması için kendisinin katkıda bulunmasını istedik. Özellikle AİHM’nin Demirtaş kararı üzerine ortaya çıkan durumun yarattığı sıkıntıları, sorunları çözme konusunda kendisinden de inisiyatif beklediğimizi belirttik. İYİ Parti’den de randevu talep edeceğiz. Takdir onlarındır.”