Şentop: Yakıldıysa her dalın hesabı sorulur

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamak devletimizin görevidir. Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez.

Milletimiz şundan emin olsun ki yangın bölgeleri yine eskisi gibi dünyanın en güzel, en yeşil yerleri olacaktır.”

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