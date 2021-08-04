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ANKARA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şentop: Yakıldıysa her dalın hesabı sorulur

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Şentop: Yakıldıysa her dalın hesabı sorulur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tarım ve Orman Komisyonu’nda üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinden oluşan heyetin bugün, yangın bölgelerinde incelemelerde bulunacağını bildirdi.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamak devletimizin görevidir. Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez.

Milletimiz şundan emin olsun ki yangın bölgeleri yine eskisi gibi dünyanın en güzel, en yeşil yerleri olacaktır.”

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