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Şentop ve Soylu, Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılışını yaptı

#Trabzon#TBMM#Ankara
Şentop ve Soylu, Trabzon Tanıtım Günlerinin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '17'nci Trabzon Tanıtım Günleri' fuarının açılışını gerçekleştirdi.

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Başkent Millet Bahçesi'ndeki fuarın açılış törenine Şentop ve Soylu'nun yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, etkinliği sevinç ve memnuniyet verici bulduğunu aktararak, "Trabzon'u hepimiz biliyoruz, Trabzonluları hepimiz biliyoruz. Trabzon'a dair kültürel unsurları daha yakından görebilmek Ankaralıların Trabzon'a gitmeden Trabzon'un buraya gelmesi suretiyle bunları burada müşahede etmelerine imkan verecek. Burada yapılan çalışmalar ve hazırlıklar bunu gösteriyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit haberleri nedeniyle fuarın açılışında müzik yayını olmadığını söyledi. Soylu, "Şu cümleyi unutmamak lazım; 'Birlikte rahmet vardır'. Bu cümle çerçevesinde salgının ortaya koyduğu ayrılık, bir vesileyle bugün sona ermiş durumdadır" diye konuştu.

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Trabzon Valiliği ve Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu koordinesinde düzenlenen fuar, 29 Mayıs'a kadar açık olacak.

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#Trabzon#TBMM#Ankara

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