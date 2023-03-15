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Şentop: Ülkemiz inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul etmeyecek

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#TBMM#Mustafa Şentop#Yeni Zelanda
Şentop: Ülkemiz inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul etmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 22:39

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemiz inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul etmeyecek ve her türlü ayrımcılık, ırkçılık, adaletsizlik, inançlara ve insanlığa yönelik nefret suçlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının yıl dönümünde, Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop, yayımladığı mesajda, "15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen menfur terör saldırılarında hayatını kaybeden 51 kardeşimizi rahmetle ve dua ile anıyoruz. Türkiye ve Pakistan'ın öncülüğü ve girişimleriyle, BM Genel Kurulu'nda 15 Mart 'İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü' olarak kabul edilerek, dünyanın hak ve özgürlüklerde geleceği adına son derece önemli ve tarihi bir adım atıldı. Bugün vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz ki; Ülkemiz inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul etmeyecek ve her türlü ayrımcılık, ırkçılık, adaletsizlik, inançlara ve insanlığa yönelik nefret suçlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

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#TBMM#Mustafa Şentop#Yeni Zelanda

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