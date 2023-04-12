Şentop: TBMM, devletin kurduğu parlamento değil, devleti yeniden kuran parlamentodur

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamentoda görev yapan basın mensuplarına TBMM Tören Salonu'nda iftar verdi. İftar sonrası konuşan Şentop, ramazan ayının en keyifli Türkiye'de kutlandığını ancak bu yıl ramazan ayının, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, büyük felaketin gölgesi altında, buruk bir şekilde kutlandığını söyledi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şentop, "Asrın felaketi deniliyor ama birkaç asrın felaketi" dedi.



Kayıtlarda 29 Kasım 1114'te Maraş depremi diye bir depremden bahsedildiğini belirten Şentop, depremin felaketi ve etkilediği coğrafya bakımından bu günkü depremle benzerlik gösterdiğini vurguladı. Şentop, "Felaket büyük ancak devletimizin ve milletimizin gücü bundan daha büyük. Bunun üstesinden geleceğiz. Fiziki hasar zaman içerisinde giderilecek. Kalıcı konutlarına bölgedeki insanımız yerleşecek" diye konuştu.



'BÜYÜK DERS ÇIKARMAMIZ LAZIM'



Depremden hemen sonra bölgeden ayrılan vatandaşlar olduğunu belirten Şentop, bu kişilerin büyük kısmının döndüğünü ya da dönmeye çalıştığını gözlemlediğini, bunun kendisini mutlu ettiği söyledi. Depremden büyük dersler çıkarılması gerektiğini belirten Şentop, "Kısa vadede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını, daha sonra konteyner kentlerle orta vadede, bir yıl içerisinde de diğer ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atılacak. Şehirleri depremden daha az etkilenecek alanlara, depreme dirençli olarak inşa etmek suretiyle bundan büyük ders çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.



DEPREMDEN ETKİLENEN ÜÇ İLDE 23 NİSAN ETKİNLİĞİ



27'nci yasama dönemini filen tamamladıklarını söyleyen Şentop, TBMM'nin 23 Nisan'da özel oturumla toplanacağını söyledi. 1983 yılından itibaren 23 Nisan'da TBMM'nin toplandığını, sadece 18 Nisan 1999 yılında yapılan seçimler nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nun 23 Nisan'da toplanamadığını bildiren Şentop, geçen yıl çocukların katılımıyla çocuk şenliği, çocuk bahçesi gibi TBMM'de etkinlikler düzenlediklerini vurguladı. Bu etkinlikleri bu yıl da yapacaklarını söyleyen Şentop, "Bu yıl deprem bölgesindeki üç ilimizde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da, bu bilim şenliği ve çocuk bahçesi konsepti içerisinde, Ankara Üniversite ve TÜBİTAK ile birlikte organizasyonlar yapacağız. Üç gün sürecek, bunlardan birine ben de katılmayı planlıyorum. Oradaki çocuklarımızın hem 23 Nisan'a ve TBMM'ye ilgisini celp edecek hem de onları öğrenerek eğlendirecek faaliyetler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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