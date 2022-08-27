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Şentop: Tarihimizin en büyük destanları

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#TBMM#Mustafa Şentop#Büyük Taarruz
Şentop: Tarihimizin en büyük destanları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci ve Büyük Taarruz’un 100’üncü yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Tarihimizin bu büyük destanları, yalnızca vatan topraklarımız için yapılmış birer savaş değil, binlerce yıl ötesine, neslimiz, medeniyetimiz ve geleceğimiz için sonsuz bir inançla verilen mücadelenin zaferidir” dedi.

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Şentop özetle şöyle dedi: “Yüzyıllar sonra her iki zaferimizin, ‘vatan ve iman’ mesajını yüreklerimizde taşıyoruz. 1071’de sarsılmaz imanlarıyla ebedi bir vatan için canlarını ortaya koyan ecdadın yolunda, 1922’de aynı ideal uğrunda kenetlenmiş, vatanlarını kurtarmak için şehadete koşan kahramanlar vardı. 1000 yıl önce Malazgirt’te Ahlat’ta mayalanan irfan, hikmet ve kardeşlikle, 100 yıl önce istiklal ve istikbal mücadelemiz verilmiştir. 15 Temmuz 2016’da bağımsızlığımıza uzanan hain ellere karşı birleşen yüreklerimiz, yükselen seslerimiz de aynı ruhun tecellisidir.”

 

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#TBMM#Mustafa Şentop#Büyük Taarruz

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