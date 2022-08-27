Şentop: Tarihimizin en büyük destanları

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Şentop özetle şöyle dedi: “Yüzyıllar sonra her iki zaferimizin, ‘vatan ve iman’ mesajını yüreklerimizde taşıyoruz. 1071’de sarsılmaz imanlarıyla ebedi bir vatan için canlarını ortaya koyan ecdadın yolunda, 1922’de aynı ideal uğrunda kenetlenmiş, vatanlarını kurtarmak için şehadete koşan kahramanlar vardı. 1000 yıl önce Malazgirt’te Ahlat’ta mayalanan irfan, hikmet ve kardeşlikle, 100 yıl önce istiklal ve istikbal mücadelemiz verilmiştir. 15 Temmuz 2016’da bağımsızlığımıza uzanan hain ellere karşı birleşen yüreklerimiz, yükselen seslerimiz de aynı ruhun tecellisidir.”