Şentop: Sömürgecilere ders verildi

Şentop, “Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine güvenerek İstanbul´dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919 günü Samsun´a ayak basmışlar 'Ya İstiklâl, Ya Ölüm’ şiarıyla Milli Mücadele´nin ateşini yakmışlardır. Feragat ve fedakârlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet TBMM'nin açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir” dedi.

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