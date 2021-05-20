MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞentop: Sömürgecilere ders verildi
GeriGündem Şentop: Sömürgecilere ders verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şentop: Sömürgecilere ders verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şentop: Sömürgecilere ders verildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yayımladığı mesajında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102’nci yıldönümü nedeniyle bütün gençlerin ve bu vatan için gönlü daima genç kalan vatandaşların bayramını kutladı.

Şentop, “Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine güvenerek İstanbul´dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919 günü Samsun´a ayak basmışlar 'Ya İstiklâl, Ya Ölüm’ şiarıyla Milli Mücadele´nin ateşini yakmışlardır. Feragat ve fedakârlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet TBMM'nin açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi