Şentop: Sömürgecilere ders verildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yayımladığı mesajında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102’nci yıldönümü nedeniyle bütün gençlerin ve bu vatan için gönlü daima genç kalan vatandaşların bayramını kutladı.
Şentop, “Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine güvenerek İstanbul´dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919 günü Samsun´a ayak basmışlar 'Ya İstiklâl, Ya Ölüm’ şiarıyla Milli Mücadele´nin ateşini yakmışlardır. Feragat ve fedakârlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet TBMM'nin açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir” dedi.
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