Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şentop, 'Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri' gecesine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#Şanlıurfa#Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Şentop, Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri gecesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 02:14

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarının icra ettiği 'Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri' Gala Gecesine katıldı.

Haberin Devamı

CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda düzenlenen konserde, eserleri, Şef Musa Göçmen'in yönettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Özbek ve Ömer Türkmenoğlu seslendirdi.

Konserde kısa bir açıklama yapan Meclis Başkanı Şentop, "Şanlıurfa hem tarihi hem kültürel bakımdan dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Şanlıurfa musiki açısından da çok önemli bir şehir. Bu akşam senfoni orkestrasıyla türkülerin söylenmesi çok özeldi. Bu eserlerin farklı bir orkestrayla söylenmiş olması bugüne kadar henüz titretilmemiş gönül tellerimizin de titremesini sağladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şentop, Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri gecesine katıldı

Haberin Devamı

Konsere AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ev sahipliği yaptı. 

Şentop, Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri gecesine katıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#Şanlıurfa#Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık