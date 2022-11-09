Şentop, 'Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri' gecesine katıldı

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CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda düzenlenen konserde, eserleri, Şef Musa Göçmen'in yönettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Özbek ve Ömer Türkmenoğlu seslendirdi.

Konserde kısa bir açıklama yapan Meclis Başkanı Şentop, "Şanlıurfa hem tarihi hem kültürel bakımdan dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Şanlıurfa musiki açısından da çok önemli bir şehir. Bu akşam senfoni orkestrasıyla türkülerin söylenmesi çok özeldi. Bu eserlerin farklı bir orkestrayla söylenmiş olması bugüne kadar henüz titretilmemiş gönül tellerimizin de titremesini sağladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Konsere AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ev sahipliği yaptı.