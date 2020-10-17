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DHA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar

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Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hâlâ bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Şentop, "Haydut devlet Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum siviller hedef alındı. Hâlâ bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" ifadesini kullandı.

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