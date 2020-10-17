Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Şentop, "Haydut devlet Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum siviller hedef alındı. Hâlâ bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" ifadesini kullandı.