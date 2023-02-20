Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Şentop görüşmede, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Volodin’e bu süreçte Rusya’nın gösterdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Şentop, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğünü, mümkün olan en kısa zamanda da yaraların sarılarak, kalıcı konutların yapılması yönünde çalışmaların planlandığını belirtti. Bu süreçte Rusya Federasyonu’nun da yardımlarda bulunduğunun altını çizen Şentop, arama-kurtarma çalışmalarına destek olan yardım ekipleri ve diğer destekler için teşekkür etti. Telefon görüşmesinde deprem nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Volodin, "Çok üzüldük. Bu gibi durumlarda birbirimize yardımcı olmalıyız. Dostluk her zaman karşılıklıdır. Bize göstermiş olduğunuz ilgiyi ve kıymeti biz de aynı şekilde sizlere göstermekteyiz" dedi. İki ülke arasındaki münasebetleri daha yüksek seviyeye taşımak, iki ülkeyi daha da yakınlaştırmak için yasama organlarının üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Volodin, "İlişkilerimizi, dostluğumuzu güçlendirmeliyiz. Dost olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.