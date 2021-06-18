Şentop: O kişi halen Meclis’te değil

Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile önceki gün makamında gerçekleşen 1,5 saatlik görüşmeyle ilgili dün açıklama yaptı:

KONU ADLİ MAKAMLARDA

“Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım. milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Sayın Bakan beni ziyaret etti, yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu’nun kastettiği isim TBMM’de milletvekili olan bir kişi değil. ‘Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur’ diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. Mesele bundan ibarettir. (Yazılı yanıtta) İsim paylaşmadı. Hayır bir isim yok. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum. Hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz.”

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