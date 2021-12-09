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Şentop: Müslüman azınlık toplulukların şiddete ve zulme maruz kaldıklarını görüyoruz

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#İSİPAB

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Dünyada hızla yükselmekte olan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, hoşgörüsüzlük ve ırkçılık gibi toplumsal hastalıklarla ilgili farkındalıkları artırmak mecburiyetindeyiz. Özellikle İSİPAB üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman azınlık toplulukların şiddete, zulme ve temel insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarını görüyoruz. İSİPAB olarak bu soruna el atak, bu kardeşlerimize el uzatmak, onların sesi olmak, onların sıkıntılarını dile getirmek mecburiyetindeyiz" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin ev sahipliğinde İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı 16. Oturumu kapsamında, İSİPAB İcra Komitesi'nin 46. toplantısına katıldı. Türkiye'nin, dönem başkanlığını Burkina Faso'dan devralacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı'nın teması "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" olarak belirlendi.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Konferansın 46. İcra Kurulu Toplantısı'nda konuşan Şentop, “Bütün dünya ve küresel sistem yeni dönemeçten geçiyor. Yaşanan salgın bu süreci, bu geçiş dönemini daha da hızlandırdı. Mevcut sistemin aktör ve kurumları yeni döneme uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. İSİPAB olarak bizde bu yeni döneme uyum sağlayacak tedbirleri alarak ve daha güçlü bir kurum olarak girmek, geçmek mecburiyetindeyiz. Ancak maalesef İSİPAB'ın son yıllarda eski heyecanını kaybettiğine şahit oluyoruz. Dönem başkanlığımızda sizlerin de desteğiyle, el birliği ile yapacağım çalışmalar, düzenleyeceğimiz toplantılar İSİPAB çatısından hayata geçirilmesi için gayret göstereceğimiz yeni yapılarda tekrar eski ihtişamımıza kavuşmak ve İSİPAB'ı güçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte karşılaşacağımız yeni meselelere cevap verebilecek şekilde kurumsal kapasitemizi artırmamız lazım.

Bu çerçevede özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı ile İSİPAB arasındaki iletişimin ve istişarelerinde güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Yürütme ile yasama organları arasında güçlenecek bağın ülkelerimizin uluslararası sorunlara çözüm üretme kapasitesini artırmasının yanında kendi ülkelerimizdeki iyi yönetim örneklerini paylaşmak ve bunların hukuki zeminlerini hazırlamak için, tecrübelerimizi birbirimize aktarmak için önemli bir fırsat sunacağını düşünüyorum" dedi. 

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“MÜSLÜMAN AZINLIK TOPLULUKLARIN ŞİDDETE, ZULME VE TEMEL İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE MARUZ KALDIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Şentop, “Dünyada hızla yükselmekte olan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, hoşgörüsüzlük ve ırkçılık gibi toplumsal hastalıklarla ilgili farkındalıkları artırmak mecburiyetindeyiz. Özellikle İSİPAB üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman azınlık toplulukların şiddete, zulme ve temel insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarını görüyoruz. İSİPAB olarak bu soruna el atak, bu kardeşlerimize el uzatmak, onların sesi olmak, onların sıkıntılarını dile getirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla sizlere bu konuları ele almak üzere İSİBAP statüsünün 13. Maddesinin 7. Fıkrası çerçevesinde siyasi ve dış ilişkiler komitesinin altında bir özel komite kurulmasını teklif ediyorum. Siyasi ve dış ilişkiler komitesini görevlendireceğimiz bu kararımızın da deklarasyonda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kurulacak Müslümanların azınlıklarda olduğu ülkelerdeki insan haklarını incelemek üzere kurulacak bu komitenin söz konusu sorunları yakından ve kurumsal olarak takip etmesi mümkün olacak. Bu konularla ilgili yayınlayacağı raporlarla sorunları dünya kamuoyunun gündemine taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Şentop'un ardından söz alan İSİPAB Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Nias “İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların başında Filistin geliyor. Her gün Filistin Yahudileştirilmeye ve İsrail işgaline maruz kalmaktadır. Bu soruna yeni bir ruhla yaklaşım getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#İSİPAB

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