Şentop-Marichijk görüşmesinde ortak mesaj: FETÖ'yle mücadelede işbirliği vurgusu

Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya ile tarihi, beşeri ve kültürel bakımdan son derece sağlam bir zemine inşa edilen ilişkileri olduğunu belirten Şentop, "Ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliğinin her alanda kuvvetlendirilmesi yönündeki kararlılığımız ve müşterek irademiz aşikardır. İlişkilerimizin halihazırdaki mükemmel seviyesi de bu durumun bir tezahürüdür." diye konuştu.

Şentop, ailesinin kökeninin Makedonya'nın Gevgeli kasabasına dayandığına dikkati çekerek "Ailemin köken olarak Gevgeli'den olması beni ülkenize özel bağlarla bağlamaktadır. Ata toprağım Kuzey Makedonya'yı ziyaret ettiğimde kendimi evimde hissettiğim gibi sizin de aynı duygularla Türkiye'de bulunduğunuzu biliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkçe Eğitim Bayramı" vesilesiyle geçen yıl aralık ayında yaptığı Makedonya ziyaretini hatırlatan Şentop, "Ziyaretim çerçevesinde Cumhurbaşkanınız Sayın (Stevo) Pendarovski, Meclis Başkanı değerli kardeşim Sayın (Talat) Caferi, Başbakan Sayın (Zoran) Zaev ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın (Salih) Murat ile faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Meclislerimizdeki dostluk grupları ve ihtisas komisyonları arasındaki ilişkiler de iyi seviyededir ve karşılıklı temaslar düzenli şekilde yürütülmektedir." dedi.

"KUZEY MAKEDONYA, BALKANLAR İÇİNDE ÖZEL ÖNEMİ HAİZ BİR DEVLET"

Şentop, Kuzey Makedonya'nın, Balkanlar içinde özel önemi haiz bir devlet olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki dostluğun her alanda daha da geliştirilmesi potansiyelinin mevcut olduğunu ifade etti.

Halklar arasındaki akrabalık bağı ve kültürel yakınlığın iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Kuzey Makedonya'da yaşayan soydaşlarımızın varlığı ve müşterek mirasımız, tarihimizin bizlere emanetidir. Soydaşlarımız, düzenlenmekte olan nüfus sayımına büyük önem vermektedir. Bizler de bu husustaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Zannediyorum 5 Eylül'e ertelendi seçimler. Türkiye'nin 2001 nüfus sayımına göre şimdi 25 milyon bir artış var. Tabii sizde de 20 yıl içinde çok önemli değişiklikler olmuştur."

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade eden Şentop, TBMM'de kendisini kabul edeceğini açıkladı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'in de en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmesini ümit ettiklerini dile getiren Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ve beraberindeki heyeti de yakın tarihte misafir edip verimli istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Şentop, Murat'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak yargı kurumları arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi yolunda gösterdiği gayreti takdirle takip ettiklerini söyledi.

"GEÇTİĞİMİZ SENE KÜRESEL SALGINA RAĞMEN TİCARET HACMİMİZİ ARTTIRDIK"

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olarak gelişmesini ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kuvvetle desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Şentop, "Avrupa Birliğiyle müzakere sürecinizin en yakın zamanda başlamasını ümit ediyoruz. Halihazırda bazı sıkıntılar olsa da Kuzey Makedonya halkı bu yolda büyük fedakarlık göstermiş ve cesur kararlar almıştır. Bu sürecin başarıyla neticelenmesini temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasında, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi bakımından da büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Geçtiğimiz sene küresel salgına rağmen ticaret hacmimizi arttırdık. Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesiyle ticaret hacmimiz ve ülkenizdeki Türk yatırımları artacaktır. Bu çerçevede, söz konusu anlaşmanın güncellenmesine yönelik teknik müzakerelerin başlaması memnuniyet vericidir." değerlendirmesini yaptı.

"FETÖ İLE İLGİLİ GERÇEKLERİ DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİMİZE İZAH EDİYORUZ"

FETÖ'nün Kuzey Makedonya'da muhtelif kisveler altında faaliyetlerini devam ettiren bir terör örgütü olduğunun altını çizen Şentop şöyle devam etti:

"Adalet Bakanımızın bu mesele hakkında sizi ayrıntılı olarak bilgilendirdiği kanaatindeyim. Bu konuda iki hususa değinmek isterim. Bunların ilki, bazı ülkelerde bu konu hakkında görüşme yaptığımızda muhataplarımız bize, kendi ülkelerindeki yasalar çerçevesinde 'Gerekli takibatı ve işlemleri yapıyoruz' diyorlar. Şüphesiz biz de bunun dışında bir şey istemiyoruz. Ancak bazı örgüt ve şahısların suç işledikten sonra çok ağır nitelikteki bir darbe teşebbüsü yaptıktan sonra başka bir ülkede aynı suç işlenene kadar beklenilmesini hukuken doğru bulmuyorum.

İkinci husus da şu; örgüt sadece Türkiye'de faaliyet gösteren, hedef olarak sadece Türkiye'yi seçen bir örgüt değil, uluslararası, bizim tabirimizle 'yeni jenerasyon' bir terör örgütüdür. Dolayısıyla faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde az ya da çok tehdit unsuru oluşturduğu kanaatindeyim. Terör örgütünün, gücünün yettiği ve inandığı zaman bazı ülkelerde benzer teşebbüslerde bulunulduğunu görüyorum. Yakın zamanda Orta Asya ülkelerinden birinde darbe teşebbüsünde bulundular ve hatta başarılı oldular. Bu örgüt bizim parlamento binamızı uçaktan 3 bomba ile bombaladı. Bu bombaları atan pilotların talimatları Ankara'da onlara ait olan Anafartalar Koleji'ndeki öğretmenlerden ve yöneticilerden aldıkları mahkeme kararı ile tespit edildi. Yani bunların okul, eğitim faaliyetleri, sivil toplum kuruluşları ve basın-yayın faaliyetlerinin hepsi esasen gerçek niyetlerini gizleyen, terör organizasyonlarını örten birer maskeden ibarettir. Biz kardeş ve dost ülkelerle olan ilişkilerimize dayanarak FETÖ ile ilgili gerçekleri dost ve kardeş ülkelerimize izah ediyoruz."

Şentop, TBMM'ye yaptıkları ziyaret için Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk'e teşekkür etti.

"FETÖ'YE KARŞI SAVAŞTA DESTEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk ise dün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile çok verimli bir görüştürme gerçekleştirdiklerini anlatarak "Bu görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren konuları masaya koyduk ve ona istinaden iki ülke arasında neler yapılması gerektiğini sorunlara çözüm arayışını birlikte bulacağımızı belirttim." dedi.

Heyetteki üyelerinin bazılarının Hakimler Savcılar Kurulu üyesi, bazılarının da yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten Marichijk, "Dünkü HSK ziyaretimiz iş birliğinin güçlenmesine vesile oldu. Bir de bizim bakanlık olarak başlattığımız dijitalizasyon sürecinde UYAP ziyareti bizim için çok önemli bir başlangıç noktası teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

FETÖ terör örgütü ilgili mücadelede, dün Adalet Bakanı (Abdulhamit) Gül ile konuşma imkanı bulduklarını anlatan Marichijk, "Bu vesile ile biz de hem ülke olarak hem de bakanlık olarak FETÖ'ye karşı savaşta desteklerimizi sunuyoruz. 25 kişinin iadesi ile ilgili yazışmalar devam etmektedir. Ben de döndüğümüzde bunu açık bir şekilde yetkili arkadaşlarla konuşacağım. Bu konunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz bizim de bu konuda size desteğimizi esirgemeyeceğimizi bilmenizi isteriz." diye konuştu.

Marichijk, "Sizleri davet etmek istiyorum ancak siz zaten ev sahibisiniz ev sahibi davet edilmez ancak ben nezaketen sizi davet etmek isterim." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara