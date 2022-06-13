Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

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Şentop, TBMM’de Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, dost ve kardeş Malezya’nın, Güneydoğu Asya bölgesinde Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu, iki ülke arasındaki üst düzey temasları, ziyaretleri arttırmayı arzu ettiklerini kaydetti. Ağustos ayında Malezya Kralı'nın, Temmuz ayında da Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Türkiye'ye gerçekleştirmeleri ön görülen ziyaretlerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine güçlü bir katkı sağlayacağına dikkat çeken Şentop, Türkiye ile Malezya’nın, İslam coğrafyasının iki stratejik kanadında yer alan demokrasiler olarak ikili ilişkilerini her alanda geliştirmeyi hedeflemesi gerektiğini söyledi. Şentop, şöyle konuştu:

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"Malezya’yı 650 milyonluk Asya coğrafyasında stratejik dost ve kardeş bir ortak olarak telaki ediyoruz. Sizin de bizi Avrupa’ya, Orta Doğu’ya, Afrika’ya, Orta Asya’ya açılan güvenilir ve stratejik bir ortağınız olarak gördüğünüzü biliyoruz. İslam İş birliği Teşkilatının girişimleriyle Türkiye ve Malezya’nın da çok yoğun bir şekilde desteklediği 15 Mart’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü ilan etmesi çok önemli bir uluslararası ortak başarımızdır. Bu bağlamda 2019 Kuala Lumpur zirvesinde mutabık kalındığı üzere İslam düşmanlığı, İslamofobiyle mücadele konusunda ortak bir televizyon kanalı tesis etme projemiz de en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler ile uluslararası platformlarda gündemde olan konular hakkındaki istişarelerimizi de her düzeyde yoğunlaştırmalıyız."

Başta savunma sanayi olmak üzere, elverişli bütün alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinde azami fayda olduğunu belirten Şentop, "Terörizm, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyle mücadele, küresel ekonomik sistemin geleceği, Filistin meselesi gibi ümmetin ve insanlığın karşı karşıya olduğu diğer sınamaların çözümü bağlamındaki iş birliğimizi güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun da göreve seçilmesinin ardından kendisine iletilen başka davetler olmasına rağmen ilk ziyaretini Türkiye’ye yapmak istediğini, bunun da Türkiye’ye verdikleri önemi ortaya koyması bakımından önemli olduğunu dile getirdi.