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Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü

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#Mustafa Şentop#Dimitar Kovaçevski#Kuzey Makedonya
Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 19:02

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüştü.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Kuzey Makedonya’da temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Üsküp’te Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüştü.

Şentop’a temaslarında, AK Parti Grup Başkanvekili Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu eşlik ediyor.

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#Mustafa Şentop#Dimitar Kovaçevski#Kuzey Makedonya

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