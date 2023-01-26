Şentop: İsrail'in alçak saldırılarını kınıyorum

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TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla dokuz masumu katlederek, uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail’in alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyorum. Tüm dünya bu işlenen insanlık suçu karşısında sessiz kalsa da Türkiye, Filistinli kardeşlerinin hürriyet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracaktır" dedi.