Şentop: İsrail hesap vermeli

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun davetiyle Türkiye’yi ziyaret eden Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komitesi heyetini dün Meclis’te kabul eden Şentop, “Filistin halkı, tarihte emsali görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıyadır. İsrail, yasadışı yerleşim yeri planlarına, Kudüs’teki hukuk dışı uygulamalarına ve Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal etmeye devam ediyor” diye konuştu. İsrail’in önceki yönetiminin aşırı güç kullanımıyla yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini anımsatan Şentop, “Bu yaşananların tekrarlanmaması için İsrail işgalinin sona erdirilmesine yönelik somut adımlara ihtiyaç var” mesajı verdi.

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