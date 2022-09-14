Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop Charles Flanagan ve heyetini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Mustafa Şentop#Charles Flanagan
TBMM Başkanı Şentop Charles Flanagan ve heyetini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 21:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Ortak Komitesi Başkanı Charles Flanagan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Haberin Devamı

Meclis Başkanı Şentop, görüşmede Türkiye ve İrlanda’nın uzun yıllara dayanan ikili ilişkilere sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pek çok alanda iyi olan ilişkilerin ekonomi, eğitim, bilim- teknoloji, sağlık gibi alanlarda daha da geliştirilebileceğini söyledi. Parlamentolar arası ilişkilerin daha ileri seviyeye çıkartılabileceğini belirten Şentop, görüşmede küresel ve bölgesel konularda değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir devam ettirdiği terörle mücadelesi üzerinde durdu.

Türkiye’nin, bulunduğu coğrafya itibarıyla terör konusunda ağır bedeller ödediğini kaydeden Şentop, terör örgütü PKK’nın Suriye gibi ülkelerde farklı isimler altında faaliyet göstermesinin aldatıcı olduğuna dikkat çekti. Şentop, terör örgütü PKK’nın AB terör örgütleri listesinde tutulması konusunda İrlanda’nın desteğini istedi. Sadece PKK değil, kullandığı YPG, SDG gibi farklı isimlerin de terör listesinde olması gerektiğini ifade etti. 

Haberin Devamı

Şentop ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ konusunda da uyarılarda bulunarak, Türkiye’nin, kaçan örgüt üyeleriyle ilgili mücadelesini, yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da sürdürdüğüne vurgu yaptı. TBMM Başkanı Şentop, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, AB ülkelerinin, Kıbrıs’ta Türk tarafını yok sayan yaklaşımının çözümü zorlaştırdığına dikkat çekti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sunduğu önerilerin desteklenmesini istedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Mustafa Şentop#Charles Flanagan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan