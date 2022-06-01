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Şentop: Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz

#TBMM#Mustafa Şentop#Fransa
Şentop: Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teröre karşı topyekün mücadele yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Fransız makamlarından genel olarak PKK/PYD/YPG ve FETÖ’yle mücadele konusunda somut iş birliği ve dayanışma bekliyoruz" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean- Claude Requier ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Şentop, son yıllarda Avrupa’da artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini söyledi. Avrupa ülkelerinin güvenlik ile ilgili endişelerinin, kültürel çeşitlilik içinde farklı dinleri ve o dinlerin gereklerini yerine getirme konusundaki özgürlük anlayışlarını deforme etmemesi, bozmaması gerektiğini vurguladı.

"TOPYEKÜN MÜCADELE YÜRÜTÜLMELİ"

Terör örgütlerine karşı topyekün bir mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, "Terör örgütünün saldırıları 40 binden fazla vatandaşımızın hayatına mal olmuştur. PKK terör örgütü bizim sınırlarımızın hemen ötesinde Suriye’deki kontrolsüz ortamı da fırsat bilerek ismini değiştirmek suretiyle oradaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Fransız makamlarından genel olarak terörle mücadelemiz konusunda, özel olarak PKK, PYD, YPG ve FETÖ mücadele konusunda somut iş birliğe ve dayanışma bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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"İLİŞKİLER SON DERECE KÖKLÜ"

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin son derece köklü olduğunu kaydeden Fransa- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Requier ise "Fransa, terörizmin finansmanı konusunda mücadele ediyor. Birçok banka hesabına el konuldu ve bu doğrultudaki çabalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı şekilde genç nesillerin terör örgütlerine çekilmesi konusunu da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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#TBMM#Mustafa Şentop#Fransa

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