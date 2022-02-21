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Şentop, Dünya Kadın Satranç Ustası’nı 23 Nisan etkinliklerine davet etti

#Mustafa Şentop#Gürcistan#Satranç
Şentop, Dünya Kadın Satranç Ustası’nı 23 Nisan etkinliklerine davet etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’teki temasları sırasında, ilk Kadın Satranç Ustası Nona Gaprindashvili ile görüştü.

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3 Mayıs 1941 doğumlu Nona Gaprindaşvili Gürcü satranç oyuncusu FIDE unvanı Büyük Usta (Grandmaster) olan ilk kadın satranç ustası. Gaprindaşvili, 1962-1978 yılları arasında altıncı kadınlar dünya satranç şampiyonu oldu. Meclis Başkanı Şentop, satranç oyunculuğu devam eden Nona Gaprindaşvili’yi 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde devam eden ve finali TBMM’de oynanacak olan satranç turnuvasına davet etti. Gaprindaşvili de davetten çok memnuniyet duyduğunu belirterek, “Sağlığım yerinde olursa seve seve gelirim. Benim için şeref verici bir şey memnuniyetle katılacağım. Turnuvalara şampiyonalara katılırım. Güzel bir etkinlik, güzel düşünülmüş. Büyük bir teşvik” dedi.

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#Mustafa Şentop#Gürcistan#Satranç

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