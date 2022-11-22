Şentop: Dost ve kardeş ülkeleri FETÖ'ye karşı uyarmaya devam ediyoruz

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile görüştü. Şentop, Meclis Başkanlığı görevine gelişinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Şakiyev'i TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "TBMM, milli mücadeleyi yöneten Meclis'tir. Daha sonra da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında açık olan ve bombalanan Meclis'tir" diye konuştu.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin, bölge ve Türk dünyası için olduğu kadar dünyanın güvenlik ve istikrarı için de önemli olduğunu belirten Şentop, son dönem iki ülke arasında artan üst düzey temasların, ilişkilerin daha ileriye götürülmesinin önemli olduğunu söyledi. Şentop, 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantısı'nın Kırgızistan'da düzenlenecek olmasının da ilişkilere katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

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'FETÖ, İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ GİBİ ÇALIŞMAKTA'

Türkiye'nin, Türk dünyasının güçlenmesi konusundaki girişimlere desteğini hatırlatan Şentop, Kırgızistan ile beklenen yakın iş birliği konularından birinin de FETÖ'nün faaliyetleriyle mücadele olduğunu söyleyerek, "Dost ve kardeş ülkeleri FETÖ'ye karşı uyarmaya devam ediyoruz. Bu konuda Kırgız makamlarının irade sergilemesinden memnuniyet duyduk. İş birliğimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

FETÖ'nün yeni jenerasyon terör örgütü olduğunu belirten Şentop, "Bu terör örgütü, istihbarat örgütü gibi çalışmaktadır. Biraz sonra birlikte ziyaret edeceğimiz yerde göreceksiniz, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında bu TBMM'mize, Meclis binamıza uçaklardan 3 bomba atıldı. O esnada Meclis'imiz Genel Kurul toplantısı halindeydi ve bomba yaklaşık 20 metre yakın bir yere düştü. Ayrıca bu milletin vergileriyle alınmış olan bu uçaklarla Cumhurbaşkanlığı makamı bombalandı. Bu FETÖ'nün 1'inci hedefi Türkiye'dir şüphesiz ama Türkiye dışında da faaliyet gösterdiği 100'ün üzerinde ülke var ve faaliyet gösterdikleri bütün ülkeler bakımından da bir milli güvenlik riski tehdidi teşkil etmektedir. Bu örgüt, bulundukları ülkelerde askeriyede, emniyette, adalet sisteminde, siyasette bütün fırsatları haince kollayarak devleti zaafa uğratma kapasitesini elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu hain yapı zamanı geldiğinde, inandığı en küçük bir fırsatta içinde örgütlendiği devlete ve halkına saldıracak bir cüretkarlığa sahiptir. İşte bizim 15 Temmuz'da yaşamış olduğumuz tecrübe bunu göstermektedir" diye konuştu.

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FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelerde, o ülkeyle Türkiye arasındaki ilişkilere de zarar vermeye çalıştığını kaydeden Şentop, "Bu konuda ilişkilerimize bu örgütün zarar vermemesine de dikkat etmekte fayda var. Son olarak şunu da ifade edeyim, tabi bazı ülkelerin yetkilileriyle görüştüğümüzde sadece bu örgütün Türkiye'den kendi ülkelerine gelen kişilerden ibaret olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Halbuki yıllardır okullar aracılığıyla faaliyet gösterdikleri ülkelerde o ülkelerin çocuklarını örgüt mensubu olarak yetiştirme ve gerektiği zaman o devlet ve halka karşı kullanma kapasitesinin bulunduğunu birçok ülkede takip ediyoruz" dedi.

Görüşmelerin ardından TBMM Başkanı Şentop ve konuk mevkidaşı, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bırakıp Genel Kurul salonunu ziyaret etti.