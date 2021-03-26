Şentop: Cumhurbaşkanı sözleşmeleri feshedebilir

Şentop, Habertürk TV’de katıldığı programda güncel tartışmaları değerlendirdi. İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmanın hukuka uygun yapıldığını belirten Meclis Başkanı, bu idari işlemin doğruluğuyla ilgili son kararı verecek yerin Danıştay olduğunu vurguladı. Şentop, “Bir gün bir Cumhurbaşkanı gelip ‘Ben Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çekildim’ derse veya BM İnsan Hakları Sözleşmesi’ni feshettim’ derse, teknik olarak yapabilir mi? Montrö’yü tanımıyorum, feshettim derse...” sorusunu şöyle yanıtladı:

MÜMKÜN, AMA MUHTEMEL DEĞİL

“Yapabilir. Bunu sadece bizim Cumhurbaşkanımız veya eski sistemde Bakanlar Kurulu değil, Almanya da bunu yapabilir, ABD de yapabilir, Fransa da yapabilir. Ama mantıkta mümkün ile muhtemel arasında bir fark vardır. Buna da bir örnek verir Osmanlı mantıkçıları; mümkün, muhtemel. Marmara Denizi’nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Mümkündür; yeterli yoğurt bulursanız Marmara Denizi’ni de karıştırırsanız bu aklen mümkün olabilir. İmkan ise gerçeklerden hareketle bir işin olabilirliği üzerinedir. Bu muhtemel değildir.”

1963’TEN BERİ BÖYLE

“Burada şaşırdığım husus şudur; hukuk aleminde karşımıza ilk defa çıkan sorunu teorik olarak tartışıyormuşuz gibi yapıyoruz. 1963’ten beri Türkiye’de uygulanan bir sistem var. Onaylama izni veren bir kanundur. Onaylayıp onaylamama, onaylattıktan sonra vazgeçme imkânı yürütmededir. Meclis’in kanunla uygun bulması şu anlama geliyor: ‘Bu onaylamanın bir mahzuru yoktur. Bu anlaşma onaylanabilir.’ Daha teknik bir ifadeyle, onaylama izni veriyor. Ama mesela Cumhurbaşkanı onaylamayabilir veya onaylayabilir. Onayladıktan sonra onayını geri çekebilir. Yeni de değil, 1963’te çıkan 244 Sayılı Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun var. Yani 1963’ten bu yana aslında bu böyle oluyor. Onlarca örnek var. Mevzuat ve uygulama bu şekilde. Bakanlar Kurulu kararıyla vazgeçilmiş bir anlaşma için sonra tekrardan bir kanun çıkarılmasının 1963’ten bu yana bir örneği yok.

(İstanbul Sözleşmesi’nde) Herkes kendi bulunduğu sosyolojik cemaat içerisinden bakıyor konuya. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da ufak tefek bazı eksiklikler dile getiriliyor, bir kısmına ben de katılıyorum. Bunlar tamamlanınca bu kanunun, bu mücadelede yeterli olacağı kanaatindeyim.

ERKEN SEÇİM SIFIR İHTİMAL

(Erken seçime) Sıfır ihtimal veriyorum. Erken seçim için eskiden karar almak çok kolaydı. Şimdi bir erken seçim kararı alabilmek için Meclis’te nitelikli çoğunluk aranıyor. Bu sistemin mantığına aykırı erken seçim.”

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