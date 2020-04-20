Şentop: Bu bir matematik değil

SONUÇTA SİYASİ TERCİH

“Hukuki düzenlemelerin iki boyutu var. Birincisi hukuki boyutu. Bir de siyasi boyutu vardır. Siyasi boyutuyla şunu kastediyorum. Bütün hukuki düzenlemeler esasen bir takım hukuk politikalarına dayanmaktadır. Siyasi bir tercihtir sonuç itibarıyla. Bunun hukuken bir boyutu var. O hukuki çerçeveye riayet edilerek yapılmalı, ama onun dışında kimler dahil olmalıdır bu infazla ilgili indirimlere, kimler dahil olmamalıdır, bu sonuçta siyasi tercihtir. Parti tercihi anlamında söylemiyorum. Türkiye’nin bugünkü şartları içinde yapılmış olan bir tercihtir.

Türkiye’nin terör örgütleriyle yürütülen mücadeleyi akamete uğratacak veya zayıflatacak veya esnetecek bir takım adımlar atmasını, adımlar atılmasına yol açacak tercihlerde bulunmasını ben de şahsen doğru bulmuyorum. Anayasal düzene suçlar bağlamında ifade edilen suçlarla ilgi düzenleme içinde bir hükme yer verilmemesi, istisna tutulması önemlidir. ”