Şentop: Bayramı zehir ettiler

Şentop, dün bayram namazını Ayasofya Camisi’nde kılarken çıkışta yaptığı açıklamada şöyle devam etti: “Yahudi vatandaşlarımız burada huzur içerisinde yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bizim tepkimiz, aslında Musevilere, Yahudilere karşı değil, Siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, zulüm mekanına çeviren İsrail zihniyetine karşıdır. Bu bayram münasebetiyle bu hüznü, acıyı burada ifade ediyorum. İnşallah bayramlar Mescid-i Aksa’nın da Kudüs’ün de huzur ve barışa, sükunete erdiği dönemler olarak bundan sonra idrak edilir.”

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