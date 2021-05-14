Şentop: Bayramı zehir ettiler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Siyonist İsrail’in, Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te ve Filistin’de yaşayan kardeşlerimize karşı dozajını artıran bir zulüm ve saldırganlık içerisinde olduğunu her ramazan maalesef müşahede ediyoruz. İsrail’in bu ramazan ayında da devam eden bir zulüm politikası bölgede cereyan ediyor. Bu, bütün İslam dünyasını, dünyadaki 2 milyarı aşkın, üzen, bayramını zehir eden bir durum, bir tablo” dedi.
Şentop, dün bayram namazını Ayasofya Camisi’nde kılarken çıkışta yaptığı açıklamada şöyle devam etti: “Yahudi vatandaşlarımız burada huzur içerisinde yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bizim tepkimiz, aslında Musevilere, Yahudilere karşı değil, Siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, zulüm mekanına çeviren İsrail zihniyetine karşıdır. Bu bayram münasebetiyle bu hüznü, acıyı burada ifade ediyorum. İnşallah bayramlar Mescid-i Aksa’nın da Kudüs’ün de huzur ve barışa, sükunete erdiği dönemler olarak bundan sonra idrak edilir.”
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