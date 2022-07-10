Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şentop bayram namazı için Ayasofya’daydı

#Mustafa Şentop#Ayasofya Cami#Bayram Namazı
Şentop bayram namazı için Ayasofya’daydı

Ayasofya Camisi’nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram namazını Ayasofya Camisi’nde kıldı.

Haberin Devamı

Namaz çıkışı baklava dağıtan Şentop, şunları söyledi: “Milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. İslam dünyasının, âlemi İslam’ın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Bu bayram esasen hac, bu bayram günlerinde gerçekleşir. Milletimizin huzuru için, vatanımızı korumak için nöbette olan, vazife yapan bütün askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimizin de bayramlarını tebrik ediyorum. Yine şehit ailelerimizin, gazilerimizin, onların yakınlarının bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabıhak bütün şehitlerimize vefat eden gazilerimize de rahmet eylesin. Bu bayramda da onlar daima hatırımızda.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#Ayasofya Cami#Bayram Namazı

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron