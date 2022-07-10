Şentop bayram namazı için Ayasofya’daydı

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Namaz çıkışı baklava dağıtan Şentop, şunları söyledi: “Milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. İslam dünyasının, âlemi İslam’ın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Bu bayram esasen hac, bu bayram günlerinde gerçekleşir. Milletimizin huzuru için, vatanımızı korumak için nöbette olan, vazife yapan bütün askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimizin de bayramlarını tebrik ediyorum. Yine şehit ailelerimizin, gazilerimizin, onların yakınlarının bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabıhak bütün şehitlerimize vefat eden gazilerimize de rahmet eylesin. Bu bayramda da onlar daima hatırımızda.”