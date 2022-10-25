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Şentop, Alman ve Hırvat mevkidaşları ile görüştü

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Hırvatistan
Şentop, Alman ve Hırvat mevkidaşları ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 17:39

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Meclis Başkanı Barbel Bas ve Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya geldi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi’ne ev sahipliği yapmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Bu yıl Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılının kutlandığını hatırlatan Şentop, “Elbette ilişkilerimizin tarihi 30 yılla sınırlı değildir. Yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir ortak tarihe sahibiz” dedi.

Şentop, Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, diplomatik ilişkilerin her zaman dostluk ve iş birliği temelinde seyrettiğini söyledi.

Şentop, Alman ve Hırvat mevkidaşları ile görüştü

Meclis Başkanı Şentop, “Güneydoğu Avrupa’nın iki ucunda yer alan ülkelerimiz arasındaki iş birliği bölgenin barış ve istikrarı için de önem taşımaktadır” diye konuştu. Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini de anlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay Hırvatistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Şentop, Alman ve Hırvat mevkidaşları ile görüştü

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Ukrayna savaşının etkilerine de dikkat çeken Şentop, barışın bir an önce gelmesi temennisini dile getirerek, ”Bu yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz. Kalıcı çözüme giden yegane yol diplomasidir, müzakerelerdir. Tarafları bu yönde teşvik etmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Hırvatistan

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