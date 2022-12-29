Şentop: 6 Nisan’dan önce seçim olmaz

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Şentop, seçim tarihi konusunda şöyle dedi: “Seçimler 18 Haziran’da. Daha önce her seçim teknik olarak erken seçim olur, ama siyaseten artık erken seçim yok.Çünkü seçime yönelik bir karar alınsa bile süresi 60 gündür. Bundan sonraya yönelik her seçim tarihi artık sadece takvim ayarlaması olarak düşünülebilir. Kanaatimi söyleyeyim, yeni seçim kanunlarının uygulamaya gireceği tarihten önce (6 Nisan 2023) bir seçim kararı alınmasını mümkün görmüyorum.”

NOBEL ADAYLIĞI

Şentop Ukrayna’da barış girişimleriyle 2022 Nobel Barış Ödülü’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilmesi için Nobel Komitesi’ne başvuru yaptığını da açıkladı. Şentop, farklı ülkelerden Meclis başkanlarının da Erdoğan’ı aday göstereceğini öğrendiğini belirtti.