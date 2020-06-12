Sentez ilaç nedir?

İlaçlar doğal kaynaklar, sentez yolu ya da DNARekombinant teknolojisiyle (gen klonlanması) üretilir. Bazı sentetik maddeler de sentez yoluyla üretilmektedir. Sentetik maddeler, kimyasal yöntemlerle elde edilen ilaçtır. Bir bölümü tamamen sentez yolu ile elde edilir. Bir

bölümü ise doğal kaynaklardan elde edilen molekül üzerinde bir takım kimyasal değişiklikler yapılarak hazırlanır. Bu maddelere yarı sentetik maddeler denir. Kloramfenikol isimli antibiyotik günümüzde sentetik olarak üretilmektedir.

İLAÇ SENTEZ ÇALIŞMALARI İÇİN BAZI YÖNTEMLER