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Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Sentez ilaç nedir?

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Sentez ilaç nedir?
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Sentez ilaç, belirli yöntemlerle elde edilen ilaçları ifade etmektedir. Sentez ilaç elde etmek için bazı yöntemler uygulanmaktadır. İşte, sentez ilaç üretimi hakkında detaylı bilgiler

İlaçlar doğal kaynaklar, sentez yolu ya da DNARekombinant teknolojisiyle (gen klonlanması) üretilir. Bazı sentetik maddeler de sentez yoluyla üretilmektedir. Sentetik maddeler, kimyasal yöntemlerle elde edilen ilaçtır. Bir bölümü tamamen sentez yolu ile elde edilir. Bir
bölümü ise doğal kaynaklardan elde edilen molekül üzerinde bir takım kimyasal değişiklikler yapılarak hazırlanır. Bu maddelere yarı sentetik maddeler denir. Kloramfenikol isimli antibiyotik günümüzde sentetik olarak üretilmektedir.

İLAÇ SENTEZ ÇALIŞMALARI İÇİN BAZI YÖNTEMLER

  • Moleküler modifikasyon sentezleri
    • Prodrug hazırlama
    • Polidrug hazırlama
    • Stereospesifik sentezler
    • İzomer sentez, ayırım ve saflaştırma
    • Enansiyomer ayırım ve saflaştırma
  • Patent çözme sentezleri ve uygulamaları
  • Yeni etkili molekül hazırlama teknikleri ve sentezi
  • İlaç etken maddelerinin moleküler stabilizasyon sentezi çalışmaları
  • Peptit sentezleri ve kimyası
  • Bilgisayar destekli ilaç tasarımı
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