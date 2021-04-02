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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sensiz ne zor geçti bir yıl... Hocaların hocası anıldı

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Sensiz ne zor geçti bir yıl... Hocaların hocası anıldı

Türkiye'de koronavirüsten ölen ilk hekim olan ‘Hocaların hocası’ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde adının verildiği Okmeydanı’ndaki şehir hastanesinde ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde anıldı.

Tıp Fakültesi’ndeki törende Taşçıoğlu ve hastalıkla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sensiz ne zor geçti bir yıl... Hocaların hocası anıldı

Dekan Tufan Tükek, “Bir sene nasıl geçtiğini anlamadık. Dünya olarak, ülke olarak, insanlık olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Pandemi çok kişiye dokundu. Çok eve dokundu. Çok kişiyi kaybettik. Bütün aileler üzüldü. En çok üzülenlerden biri İstanbul Tıp Fakültesi oldu. İstanbul Tıp Fakültesi salgının başından beri en çok kayıp veren ünitelerin başında geliyor. Çok değerli bilim insanlarını, hocalarımızı kaybettik” dedi.

Sensiz ne zor geçti bir yıl... Hocaların hocası anıldı

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