Sensiz ne zor geçti bir yıl... Hocaların hocası anıldı

Tıp Fakültesi’ndeki törende Taşçıoğlu ve hastalıkla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dekan Tufan Tükek, “Bir sene nasıl geçtiğini anlamadık. Dünya olarak, ülke olarak, insanlık olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Pandemi çok kişiye dokundu. Çok eve dokundu. Çok kişiyi kaybettik. Bütün aileler üzüldü. En çok üzülenlerden biri İstanbul Tıp Fakültesi oldu. İstanbul Tıp Fakültesi salgının başından beri en çok kayıp veren ünitelerin başında geliyor. Çok değerli bilim insanlarını, hocalarımızı kaybettik” dedi.

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