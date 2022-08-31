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Şenlikköy’ün kâbusu yakalandı

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#İstanbul#Bakırköy#Kaan Çalışkan
Şenlikköy’ün kâbusu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

İstanbul Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi’nde yaşayan bazı kişilerin sokak üzerine park ettikleri lüks araçlarının çarpışma önleyici sensörleri peş peşe çalındı.

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Yapılan şikâyetler üzerine Bakırköy Araştırma Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera incelemesinde, bisikletle spor yapan bir kişinin, lüks araçlara yanaşarak çarpışma önleyici sensörleri çaldığı görüldü. Sensörleri çalan kişinin Kaan Çalışkan olduğu belirlendi ve gözaltına alındı. Kaan Çalışkan, sensörleri Enes M.B.’ye verdiğini, bu kişinin de sattığı parça başına kendisine ödeme yaptığını itiraf etti. Polis, Enes M.B.’yi ve sensörleri satın alan H.Y.’yi de gözaltına aldı. H.Y. serbest bırakılırken, Kaan Çalışkan ve Enes M.B.’nin Emniyet’teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

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#İstanbul#Bakırköy#Kaan Çalışkan

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