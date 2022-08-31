Şenlikköy’ün kâbusu yakalandı

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Yapılan şikâyetler üzerine Bakırköy Araştırma Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera incelemesinde, bisikletle spor yapan bir kişinin, lüks araçlara yanaşarak çarpışma önleyici sensörleri çaldığı görüldü. Sensörleri çalan kişinin Kaan Çalışkan olduğu belirlendi ve gözaltına alındı. Kaan Çalışkan, sensörleri Enes M.B.’ye verdiğini, bu kişinin de sattığı parça başına kendisine ödeme yaptığını itiraf etti. Polis, Enes M.B.’yi ve sensörleri satın alan H.Y.’yi de gözaltına aldı. H.Y. serbest bırakılırken, Kaan Çalışkan ve Enes M.B.’nin Emniyet’teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.