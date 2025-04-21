Şenlik başlıyor

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- Bayram günü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen temsilcileri, öğrenciler ve velilerden oluşan heyetle Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından makam koltuğunu çocuklara devredecek. “MEB Bahçesi” etkinlikleri bu yıl da devam ediyor. Renkli süslemelerle donatılacak bahçede, geleneksel çocuk oyunlarından atölyelere kadar pek çok etkinlik minikleri bekliyor.

- “MEB Çocuk Şenliği” adıyla düzenlenecek etkinlikte çocuklara özel içerikler sunulacak. Bu yıl ayrıca çocuklar, 23 Nisan’a özel olarak basılan Hâkimiyeti Milliye Gazetesi’ni dağıtarak tarihle bağ kuracak.

- TBMM’nin açılışının 105’inci yılına özel düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenecek.

- Milli Mücadele’ye yön veren Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas illerini dolaşarak çocuklara bilimsel deneyimler kazandıran MEB’in Mobil Bilim Merkezi, 21-25 Nisan arası TBMM’de gerçekleştirilecek Bilim Şenliği’nde yer alacak.

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ÇOCUKLAR SÖYLEYECEK

- İlk kez düzenlenen “Çocuk Forumu”nda öğrenciler, farklı alanlarda başarıya ulaşmış rol modellerle bir araya gelecek. Bayramın en renkli etkinliklerinden biri de Cumhurbaşkanlığı himayesinde oluşturulan 8-13 yaş arası müzik yeteneği olan çocuklardan kurulan “Orkestra ve Koro” olacak. Çocuklar, 23 Nisan’da Ankara’da sahne alarak bayram coşkusuna müzikal bir dokunuş katacak.

- 24 Nisan’da ise 2’nci TBMM binası olan Cumhuriyet Müzesi’nde 1926 Maarif Teşkilatı Kanunu’nun görüşmeleri öğrenciler tarafından canlandırılacak.