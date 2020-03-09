Senkronize ne demek? Senkronize etmek nedir? Senkronize TDK kelime anlamı

Senkronizasyon, özellikle bilgisayar ve akıllı telefon reklamlarında sık sık ön plana çıkarılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, senkronize sözcüğünün yalın hali için herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Senkronize Ne Demek?

Senkronize tek başına kullanıldığında ayrı, yanına bir ek ya da fiil aldığında ayrı anlamlar taşıyan bir kelimedir. Bu kapsamda senkronize tek başına kullanıldığında; aynı olmak ya da eş zamanlı olmak anlamlarına gelmektedir. Teknoloji ve bilgisayar işlerinde kullanıldığında ise bu anlamından tamamen uzaklaşmaktadır. Buna göre senkronize, bir bilgisayar terimi olarak kullanılırsa "periyodik bakımdan farklı iki sinyalin, aralarındaki faz ve frekans uyumu" manasına gelmektedir.

Senkronize Etmek Nedir?

Senkronize etmek, genellikle teknolojik aletler arasındaki eşleşme durumunu tarif etmek için kullanılmaktadır. Buna göre akıllı telefonlardaki bilgileri başka bir telefona atmaya ve bu aktarım işine senkronize etmek denilebilmektedir. Aktarma işlemi bir akıllı telefon ve bir masaüstü bilgisayar arasında da yapılabilmektedir.

Senkronize TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında senkronize ve senkronize etmek kavramları için herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak senkronize kelimesinden türetilen senkronizasyon kavramı için sözlükte bir açıklama yer almaktadır. Buna göre Fransızca kökenli olan senkronizasyon kelimesi "eşleme" anlamına gelmektedir.