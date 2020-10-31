‘BEN YOLLARIMI AYIRIRIM’

Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinin oyunun yüzde 60-70 olması gerektiğini belirten İnce, “Ne yazık ki milletin derdiyle uğraşmak yerine ‘ülkesinin ve partisinin kurucusunun adını mı kullanacak, soyadını mı kullanacak’ tartışmasına yoğunlaşıyorlar. Yazık bu ülkeye, yazık evlatlarımıza, yazık geleceğimize. Biz bu ülkeyi yolda bulmadık. Biz Türkiye’nin bir büyük ittifaka ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından soruları yanıtladı. İnce, “Sıradan CHP’li bir seçmen bile sizin millet ittifakından oy bölmek için kullanıldığınızı düşünüyor olabilir. Onları ikna etmek için neler söylersiniz?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Basketbol kuralları ile futbol oynanmaz, burada bir anlaşalım. Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olabilirdi. Biz gidip cumhur ittifakını desteklemiyoruz ki böyle bir şey yok. Bence ‘bölüyor’ diyenler iki şey, birincisi dört işlemi bilmiyorlar; iki, art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya, mecbur muyum? Seninle siyaset yapamam ben yollarımı ayırırım, mecbur muyum? Bölme işlemi diye bir şey yok. O parlamenter sistemde olur. Bölme ne zaman olur? Gidersin cumhur ittifakının yanına, gitmeyeceğimize göre o zaman bir bölme işlemini kaldıralım. Ya dört işlemi doğru bilelim ya da art niyetli konuşma.”

İNCE’NİN LİSTESİ

Muharrem İnce’nin açıkladığı ‘Memleket Hareketi’ programının kurucular listesi şöyle: Ahmet Özalp (siyaset bilimi profesörü), Ali Rıza Büyükuslu (işletme profesörü), Ali Tunç Can (uçak mühendisi), Alper Karaoğlan (beyin cerrahı), Ayberk Yağız (endüstriyel tasarımcı), Ayşe Özsoy Sarıkkamışlı (avukat), Aykut Demiray (bankacı), Barış Kuzgunbay (tıp profesörü), Berk Hacıgüzeller (mali müşavir), Berna Bütüner Karadeniz (siyaset bilimci), Bilin Neyaptı (iktisat doçenti), Burak Hasar (diş hekimi), Cüneyt Oğuz (yatırım bankacısı), Çiğdem Bayraktar Ör (yazar-yayıncı), Ebru Arıkan (iş insanı-eğitimci), Erkin Şahinöz (stratejik yönetim danışmanı), Gürbüz Evren (kalkınma uzmanı), Hüseyin Baraner (turizmci), Hüseyin Ercüment Değer (avukat), İlhan Düzyürek (yönetici), İlkay Yıldırım (ekonomist), İpek Özkal Sayan (siyasal bilgiler doçenti) , Mehmet Kazancıoğlu (makine mühendisi), Mert Ünlü (ihracatçı), Meryem Şengül Kala (gazeteci-yapımcı), Muharrem Yıldız (eğitimci), Osman Kurtuluş (ortopedi ve travmatoloji uzmanı), Osman Serkan İleri (inşaat mühendisi), Özgür Serkan Yılmaz (üst düzey yönetici), Serkan Yahşi (inşaat mühendisi), Serkan Ufuk Akgül (iş insanı), Sibel Aracı (psikiyatrist), Tolga Yücel (oyuncu-yönetmen), Yağız Elver (akademisyen), Zeynep Hazal Tulgar (üniversite öğrencisi)