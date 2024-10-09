Seni unutmayacağız sıla... Tabut küçük acı büyük

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TEKİRDAĞ Malkara’da 2 yaşındaki Sıla bebeğin 2 Ağustos’ta baygın olarak getirildiği hastanede darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti.

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, tüm çabalara karşın önceki gün hayatını kaybetmişti.

Sıla Yeniçeri’nin cenazesi, dün sabah saatlerinde teyzeleri Asıl Tatar ve Elif Akyüz, tarafından morgdan alındı.

Sıla Yeniçeri’nin cenazesi, önce Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’ndeki dedesi Lütfü Güler’in evinin önüne götürülüp, helallik alındı. Helalliğin ardından Sıla’nın tabutu, cenaze namazının kılınacağı Yeni Cami’ye götürüldü.

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Camide okunan selada, Sıla’nın soyadı ailesine dedesinin soyadı olan ‘Güler’ olarak okundu.

Cenazeye katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, aileye başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Cenazeye katılan kadınlar, ‘Sıla bizim kızımız’ yazılı dövizler taşıdı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Mustafa Soykök, “Bu cenaze çok farklı, yüreğimizi dağlayan bir cenaze. Müsadelerinizle hepinizin adına ben bu yavrumuzdan helallik isteyeceğim. Sevgili yavrum Sıla bebeğimiz, ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları yeni bir başlangıca, iyilikleri merhameti çoğaltmak noktasında gayretlerimizin duyarlılıklarımızın artmasına vesile olacak. Cenabı Allah hepimizin taksiratlarını affeylesin” dedi.

Sıla Yeniçeri’nin cenazesi, öğle namazının ardından Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Camide, Sıla bebeğin teyzeleri Aslı Tatar ile Elif Akyüz tabuta sarılıp ağıtlar yaktı. Aslı Tatar, “Yavrum, kıyamam sana. Biz kıyamadık, kıydılar sana. Kucağıma alayım, düşmesin yeter ki” diye ağladı. Teyzeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden gelen görevliler teselli etmeye çalıştı.

1 AYDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

TEKİRDAĞ Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), 2 yaşındaki kızı Sıla’yı 2 Ağustos’ta devlet hastanesine götürmüştü. Bakiye Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söylemişti. Muayenesi yapılan Sıla, daha sonra ailesine teslim edilip evine gönderilmişti. Annesi, 8 Eylül akşamı Sıla’yı yeniden aynı hastaneye götürmüştü. Sağlık durumu ağır olan minik Sıla, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Muayene edilen Sıla’nın beyin kanaması geçirdiği belirlenmiş, şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edilmişti. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Sıla’nın cinsel istismara uğradığının da Adli Tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıklamıştı. Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Özden (57), bebeğin bırakıldığı komşusu Kani A. (32) ile onun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklanmıştı. Bakiye Yeniçeri’nin diğer kızı 5 yaşındaki A. ise devlet korumasına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Sıla Yeniçeri, tüm çabalara karşın önceki gün 1 aylık yaşam savaşını kaybetmişti.