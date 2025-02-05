'Seni sevmiyorum, evime gelme' diyen eniştesini tabancayla vurarak yaraladı

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Olay, 2 Şubat'ta Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Başçı, kendisine, "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen ve bu nedenle husumet beslediği eniştesi Murat E.'nin bakkal dükkanına gitti. Yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyerek dükkana giren Şeyhmus Başçı, tabanca ile karnından vurduğu eniştesi Murat E.'yi yaraladı. Başçı olay yerinden kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ BEN DEĞİLİM"

Murat E. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi olay yerine yakın bir ara sokakta yakaladı. Sorgusunda, güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Başçı, "Görüntülerdeki ben değilim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başçı, tutuklandı.