×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şener’in oğluna müebbet talebi... Bedirhan Şener anneannesini öldürmüştü

Güncelleme Tarihi:

#Abdüllatif Şener#Bedirhan Şener#Savcılık
Şener’in oğluna müebbet talebi... Bedirhan Şener anneannesini öldürmüştü
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:00

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in, anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı.

Haberin Devamı

Savcılık, Şener’in anneannesine yönelik eylemi nedeniyle “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme” ve annesine yönelik eylemi nedeniyle de “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun”a muhalefet suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianame üzerindeki değerlendirilmesinin halen devam ettiği bildirildi.

KAPI AÇILIR AÇILMAZ ATEŞ ETTİ

Soruşturma dosyasına göre, TBMM’de memur olarak çalışan ve psikiyatri ilaçları kullandığı tespit edilen Bedirhan Şener, kendisini kontrole eve gelen annesi ve anneannesinin üzerine kapı açılır açılmaz ateş etmeye başladı. Açılan ateşte Leyla Çetiner ağır yaralandı. Olay yerine gelen polislere direnen Bedirhan Şener’i ikna çalışmaları sonucunda anneanne hastaneye kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdüllatif Şener#Bedirhan Şener#Savcılık

BAKMADAN GEÇME!