Şener’in oğluna müebbet talebi... Bedirhan Şener anneannesini öldürmüştü

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Savcılık, Şener’in anneannesine yönelik eylemi nedeniyle “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme” ve annesine yönelik eylemi nedeniyle de “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun”a muhalefet suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianame üzerindeki değerlendirilmesinin halen devam ettiği bildirildi.

KAPI AÇILIR AÇILMAZ ATEŞ ETTİ

Soruşturma dosyasına göre, TBMM’de memur olarak çalışan ve psikiyatri ilaçları kullandığı tespit edilen Bedirhan Şener, kendisini kontrole eve gelen annesi ve anneannesinin üzerine kapı açılır açılmaz ateş etmeye başladı. Açılan ateşte Leyla Çetiner ağır yaralandı. Olay yerine gelen polislere direnen Bedirhan Şener’i ikna çalışmaları sonucunda anneanne hastaneye kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.