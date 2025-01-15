Şener’in küçük oğlu da hapiste

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Eski Devlet Bakanı Abdüllatif Şener’in TBMM’de memur olarak görev yapan oğlu Bedirhan Şener (42), 31 Temmuz tarihinde anneannesi Leyla Çetiner’i (80) öldürerek cezaevine girmişti. Bu yargılama sürerken Şener Ailesi ikinci bir şok gelişmeyle sarsıldı. Soruşturma dosyasına göre; eski Bakan Şener’in diğer oğlu Şamil Şener’in 13 Ocak günü saat 01.10 sıralarında Cumhurbaşkanlığı önünden geçerken arabasının camını açarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edildi. Şener’in ifadeleri nedeniyle görevli polislerce tutanak tutuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu da Şener hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli Şener, Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı.

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SAYGIM VE SEVGİM VAR

Şüpheli Şener, hâkimlikteki sorgusunda hakkındaki suçlamayı reddederek, “Benim Sayın Cumhurbaşkanı’na herhangi bir hakaret etmem mümkün değildir. Ailecek hukukumuz vardır. Hatta zor zamanlarımızda bizi arayanlardan olmuştur. Kendisine saygım ve sevgim geçmişten bu yana gelmektedir. Tanıkların neden bahse konu şekilde ifade verdiğini bilmiyorum. Bu şahısları tanımıyorum” dedi.

Hâkimlik, Şamil Şener’in ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunması’ gerekçesiyle tutuklamasına karar verdi.