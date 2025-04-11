Şener’in cezasının gerekçeli kararı açıklandı: Cinayeti ‘doğrudan kast’ ile işledi

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Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen gerekçeli kararda, Çetiner’in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, maktulün, ‘ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmalarına bağlı kafatası kubbe, kaide ve iskelet sistemi kemik kırıkları ile birlikte iç organ ve büyük damar harabiyetlerinden gelişen iç ve dış kanama’ sonucu vefat ettiği tespitine yer verildi.

‘CEZAİ EHLİYETİ TAM’

Sanığın cinayeti kasten işlediği ifade edilen söz konusu kararda, şu tespitlere yer verildi: “Sanık Şener’in tabancayla, maktulün vücuduna çok yakın mesafeden ateş ederek mermilerin Çetiner’in hayati bölgelerine isabet etmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği ve bu haliyle sanığın maktulü öldürmeye yönelik eylemdeki kastının ‘doğrudan kast’ ile olduğu tespit edilmiştir.

Her ne kadar sanığın bulunduğu ruhsal rahatsızlığı nedeniyle ateş ettiği kişinin anneannesi olduğunu bilmediğini savunsalar da dosya kapsamındaki raporlarla da sabit olacağı üzere, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olması, sanığın ateş ettiği yönündeki ikrarı, mağdurun beyanlarını tüm dosya kapsamındaki uzmanlık raporları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın maktule yönelik ‘üst soydan akrabaya karşı kasten öldürme’ eylemini kasten gerçekleştirdiği belirlenmiştir.”

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Bu kapsamda, sanık Şener’in anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürdüğü gerekçesiyle ‘üst soydan akrabaya karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet, ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldığı bildirildi.