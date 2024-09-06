Şener’in annesi şikâyetçi olmadı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Bedirhan Şener hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlemişti. Mahkeme iddianameyi kabul ederek, önümüzdeki ekim ayına duruşma tarihi verdi.

İddianamede, anne Berrin Şener müşteki sıfatıyla ifade verdi. Anne Berrin Şener, oğlunun uzun yıllardır psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ve şikâyetçi olmadığını söyledi. Leyla Çetiner’e ilişkin otopsi raporunda, vücuduna 9 mermi isabet ettiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Bedirhan Şener’in “uyuşturucu bulundurma ve kullanma” suçu yönünden dosyasının ayrılarak Kaçakçılık Bürosu’na gönderildiği belirtildi. Şüpheli Şener’in ceza alması halinde hakkında TCK 53. Madde hükümleri kapsamında “güvenlik tedbirlerine hükmolunmasına” karar verilmesi de istenildi. Söz konusu maddeye göre, Şener mahkumiyeti halinde, TBMM’deki görevinden atılacak.