Senelik ücretler 4 milyonu buluyor... Özelde tıp okumanın bedeli yüksek

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin başlamasına sayılı günler kala vakıf üniversitelerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenim ücretleri de netleşti. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için öğrenim ücreti artışını yüzde 25 ile sınırlandırma kararı mevcut öğrenciler açısından önemli bir güvence oluştururken, bu yıl ilk kez üniversiteye kayıt yaptıracak adaylar üniversitelerin açıkladığı yeni liste fiyatları üzerinden tercih yapacak. Özellikle sağlık programlarında ücretlerin milyon liraları aşması, tercih döneminde puan kadar bütçeyi de belirleyici hale getirdi. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan öğrenim ücretlerine göre vakıf üniversitelerinde en yüksek yıllık ücretler yine tıp fakültelerinde görüldü. Bazı üniversitelerde yıllık öğrenim ücreti 4 milyona yaklaştı.

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EN YÜKSEK 3.7 MİLYON DÜŞÜK 990 BİN TL

Aynı bölüm için vakıf üniversiteleri arasında büyük fiyat farklarının oluştuğu gözleniyor. Örneğin tıp fakültelerinde yıllık öğrenim ücreti İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde 3 milyon 740 bin TL’ye kadar çıkarken, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 990 bin TL seviyesinde bulunuyor. Tıp eğitiminin altı yıl sürdüğü dikkate alındığında, bugünkü fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre en yüksek ücretli programlarda toplam öğrenim maliyeti 22 milyon TL’yi aşıyor. Bu hesaba ilerleyen yıllarda yapılabilecek ücret artışları, konaklama, ulaşım, kitap ve yaşam giderleri dahil değil. Dolayısıyla gerçek maliyet çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.