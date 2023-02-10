Senegalli seyyar satıcı Ebubekir, kazancını AFAD'a bağışladı

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için üzüldüğünü, sağ olarak kurtulanlara da acil şifalar dilediğini kaydeden Ebubekir Drame, bölgedeki insanlara destek olmak amacıyla bugünkü kazancını bağışlayacağını dile getirerek, “Ben buraya Senegal’den geldim. İnsanlar burada bizleri çok seviyor. Bizler de onları çok seviyoruz. Öncelikle herkese çok geçmiş olsun. Allah böyle bir felaketi bir daha bizlere yaşatmasın. Türkiye bu anlamda bir seferberlik ilan etti. Ben de onlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey düşündüm. Elimizden bu geliyor. Bugün elde ettiğim tüm geliri depremzedelere bağışlıyorum” dedi.