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Senegalli seyyar satıcı Ebubekir, kazancını AFAD'a bağışladı

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#Ebubekir Drame#Samsun#AFAD
Senegalli seyyar satıcı Ebubekir, kazancını AFADa bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 16:06

Samsun'da yol kenarında açtığı tezgahta kol saati ve parfüm satarak geçimini sağlayan Senegal uyruklu Ebubekir Drame, bugün elde ettiği gelirin tamamını AFAD’a bağışlayacağını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için üzüldüğünü, sağ olarak kurtulanlara da acil şifalar dilediğini kaydeden Ebubekir Drame, bölgedeki insanlara destek olmak amacıyla bugünkü kazancını bağışlayacağını dile getirerek, “Ben buraya Senegal’den geldim. İnsanlar burada bizleri çok seviyor. Bizler de onları çok seviyoruz. Öncelikle herkese çok geçmiş olsun. Allah böyle bir felaketi bir daha bizlere yaşatmasın. Türkiye bu anlamda bir seferberlik ilan etti. Ben de onlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey düşündüm. Elimizden bu geliyor. Bugün elde ettiğim tüm geliri depremzedelere bağışlıyorum” dedi.

Senegalli seyyar satıcı Ebubekir, kazancını AFADa bağışladı

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#Ebubekir Drame#Samsun#AFAD

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