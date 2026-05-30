Senegal’de bayram

TÜRK KIZILAY’INDAN KURBAN

Türk Kızılay’ı eğitim yardımları kapsamında Senegal Kızılhaçı’na öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik nakdi destek verdi. Franklin Roosevelt Anaokulu ve İlkokulu’nun restorasyon projeleri ile Pikine Anaokulu’nun restorasyonunu yaptı. İçme suyu ihtiyacının karşılanması için de kırsal alanda 5 su kuyusu açarak yaklaşık 25 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı. 30 ülkede vekâletle kurban kesim kampanyası yürüten Türk Kızılay’ı Senegal’de de kurban kesimi yaptı. Başkent Dakar’da kesilen kurban etleri kırsal alanda ihtiyaç sahibi 5 binin üzerinde kişiye ulaştırıldı.

OKYANUS KIYISINDA NAMAZ

Senegal’de Türkiye’den farklı olarak bayramın ilk iki gününde de bayram namazının kılınması dikkat çekti. Bayramın ilk gününde farklı camilerde, açık alanlarda ve sokaklarda bir araya gelen binlerce Senegalli namaz kıldı. İkinci gününde ise başkent Dakar’ın Yoff bölgesinde Atlas Okyanusu kıyısındaki kumsalda bir araya gelenler namaza beyaz kıyafetler giyerek katıldı. Burada namaz kılan gruplar, daha sonra dua ederek ayrıldı.