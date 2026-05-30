×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Senegal’de bayram

Güncelleme Tarihi:

#Kızılay#Senegal#Kurban Bayramı
Senegal’de bayram
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 07:00

Türkiye’nin Afrika açılımı Senegal’de de kendini hissettirmeye başladı. Türkiye’nin Senegal’e yatırımları devam ederken, Kurban Bayramı’nda da binlerce Senegalli’ye Türkiye’den yardım eli uzandı. Türk Kızılay’ı Senegal’de kurban keserek ihtiyaç sahibi 5 binin üzerinden kişiye et dağıttı.

Haberin Devamı

TÜRK KIZILAY’INDAN KURBAN

Türk Kızılay’ı eğitim yardımları kapsamında Senegal Kızılhaçı’na öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik nakdi destek verdi. Franklin Roosevelt Anaokulu ve İlkokulu’nun restorasyon projeleri ile Pikine Anaokulu’nun restorasyonunu yaptı. İçme suyu ihtiyacının karşılanması için de kırsal alanda 5 su kuyusu açarak yaklaşık 25 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı. 30 ülkede vekâletle kurban kesim kampanyası yürüten Türk Kızılay’ı Senegal’de de kurban kesimi yaptı. Başkent Dakar’da kesilen kurban etleri kırsal alanda ihtiyaç sahibi 5 binin üzerinde kişiye ulaştırıldı.

OKYANUS KIYISINDA NAMAZ

Senegal’de Türkiye’den farklı olarak bayramın ilk iki gününde de bayram namazının kılınması dikkat çekti. Bayramın ilk gününde farklı camilerde, açık alanlarda ve sokaklarda bir araya gelen binlerce Senegalli namaz kıldı. İkinci gününde ise başkent Dakar’ın Yoff bölgesinde Atlas Okyanusu kıyısındaki kumsalda bir araya gelenler namaza beyaz kıyafetler giyerek katıldı. Burada namaz kılan gruplar, daha sonra dua ederek ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızılay#Senegal#Kurban Bayramı

BAKMADAN GEÇME!