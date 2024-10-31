Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkeler İsrail'e baskı yapmalı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Türkiye ile Senegal arasında 4 anlaşma imzalandı. İki lider, gerçekleşen görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemize bu ilk resmi ziyareti dolayısıyla kendisine ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Senegal Batı Afrika'da en sıkı münasebetimiz olan ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık.

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İLK HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR

4 anlaşmaya imza attık. Ticaretimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu.

İstanbul'da yarın Türkiye Senegal iş forumu düzenlenecek. Bu toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak. Senegal 2050 programı da gündeme geldi. Tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

Güvenlik savunma sanayi ve FETÖ konusunda terörle mücadelede atılacak adımları değerlendirdik. Destekleri için teşekkür ediyorum.

TÜM DÜNYA İSRAİL'E BASKI YAPMALI

Sahel bölgesi ve Filistin'deki gelişmeleri de gündeme aldık. İsrail'in soykırımı karşısında Senegal ile Türkiye'nin atabileceği adımları konuştuk. Senegal'in Filistin meselesinde iki devletli çözümü ele alan tutumunu kıymetli buluyorum. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün ne olduğunu iyi bilen kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Vicdan sahibi ülkeleri daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz.

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Senegal Cumhurbaşkanı Faye ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın cumhurbaşkanı, öncelikle bize gösterdiğiniz sıcak, misafirperver ağırlama için teşekkür ediyorum. Sizlerle samimi ilişkilerimizi güçlendirme fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Savunma alanında, tarım faaliyetlerinde, sağlık, turizm ve ticari sektörde ilişkilerimizin zengin yelpazede olduğunu ifade edebilirim. Son derece başarılı Türk firmalarının inşaatları vesilesi ile başarıya ulaştık. Ortaklığımızı başka sektörlere de genişletme arzusundayız. Özel sektör temsilcilerini malzeme, hizmet tedariki dışında ortak girişimlerin güçlendirilmesinde onları destekliyorum. 2050 ulusal dönüşümümüzü ele aldık.

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İkili ilişkiler dışında uluslararası konulardan da bahsettik. Özellikle Filistin halkının yaşadığı trajedilerdir. BM Genel Sekreteri'nin barış, güvenlik sağlama görevini destekliyoruz. Sahel bölgesinde daha fazla görev sağlanmalı. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli.

SORU CEVAP

'2050 Senegal Programı'nda Türkiye Senegal'i nasıl destekleyecek?

Senagal Cumhurbaşkanı Faye:



İfade ettiğiniz üzere yakın zamanda 2050 Senegal Ulusal Dönüşüm planımızı kabul ettik. Görüşmemizde bu konuda Türkiye ile hemfikir olduğumuz ortaya çıktı. Sanayileşme alanında, tarım alanında teknik ve mesleki eğitim alanında, gençlerin istihdamı konusunda hemfikir olduk. Sayın Erdoğan ve ben bu konuları görüşüp iş birliğimizi savunma alanında güçlendirme görüşümüzü ifade ettik. Bunu önümüzdeki yıllarda iş birliğimizi ve ticaretimizi 1 milyara çıkarma hedefimiz var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Yüksek öğretimde atılacak alanlar, savunma sanayisine atılacak müşterek adımlar, altyapı ve üstyapıda geçmişte atılan adımlar var. Bu konuda Senegal'in Türk inşaat sektörünü iyi tanıdığını biliyorum. Yeni adımları da müşterek atacağımıza inanıyorum. Güvenimizi tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz.

Lübnan başbakanı Mikati ile Hizbullah liderinin ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?



Cumhurbaşkanı Erdoğan:



Mikati bir tespit ortaya koydu. Nasrallah yerine görevi alan lider "Biz aynı istikamette gideceğiz" dedi, kararlılık ortaya koydu. Bölge ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç bölgede daha sıkıntılı olacak. Bölgedeki gelişmeleri nasıl başta BM olmak üzere kontrol altına alırız bunun çalışmalarını yapacağız.