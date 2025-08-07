Senegal Başbakanı'ndan Türkiye'ye ziyaret | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal, Gazze'ye sırtını dönmedi

Haberin Devamı

Türkiye ile Senagal arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Sayın başbakan, bakanlar, basın mensurları hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sayın başbakanı ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Senegal ile ilişkilerimiz güçlü şekilde devam ediyor.

TİCARİ HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR

Bugünkü istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın başbakanla ele aldık. İmzalanan belgelerle iş birliğimizin ahdi zeminini sağlamlaştırdık. Senegal ile ticaret ve yatırımlarda önemli başarılar elde ettik. Ticari ilişkileri 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Şirketlerimizin Senegal'deki ticaretindeki değeri 3 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız.

Senegal'in bu yıl inşallah iki rakamlı büyüme rakamlarını yakalamasını temenni ediyorum. İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Senegal iş formunda hayırlı sonuçlar alınacağından da eminim. Afrikalı kardeşlerimizin Türk savunma ürünlerine artan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde dayanışmayı artırmayı ümit ediyoruz. FETÖ ile mücadeledeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Senegal, içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Kimse Afrika kıtasını yok sayamaz. Biz Afrika kıtası ile yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıta ile kökleri 10. yy'a uzanan beşeri bağlarımız var.

Her kim Türkiye Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyordur. Afrika ile bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

SENEGAL'İN DESTEĞİ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Gazze'de yaşanılanları da ele aldık. Senegal'in duruşunu hep takdir ile karşıladık. Senegal'in Gazze ile dayanışması örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir. İki Müslüman ülke olarak uluslararası platformlarda sesimiz daha gür çıkıyor. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış masum yavruların hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Senegal Başbakanı Sonko ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu ziyaret bizler için son derece önemli. Şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ederiz. Hepimiz bizim abimiz oldunuz, yanımızda oldunuz. Kendi ülkeniz için çalışmalarınızı büyük takdir ile karşıladık. Siz, dünyada başarılı bir ülke haline getirdiniz ve bize ilham vermektesiniz. Aramızda görüştüklerimiz de çok önemliydi. Çünkü ülkeler ve devlet adamlarının paylaştıkları önemli. Türkiye bizim için kardeş bir ülke. İnanıyoruz ki her zaman yanımızda olacaksınız ve biz de sizin yanınızda olacağız. Türkiye her zaman Senegal'e yakın ülke olmuştur. İlişkilerimiz her zaman stratejik düzeyde artarak devam etti. Sizin atfettiğiniz önemin bir kanıtıdır bu ilişki. Bu hissiyatımız karşılıklı. cumhurbaşkanımız Fay da bizim için öncelikli ortağımız, beraber çalışmayı istediğimiz ülke Türkiye diye belirtmekte.

TÜRKİYE GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİSİNE SAHİP

Senegal bulunduğu konum itibariyle tehdit altında. Mükemmel bir güvenlik sağlamamız gerekiyor. birçok soruna karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Türkiye son derece güçlü bir savunma sanayisine sahip. Sizin sayenizde beraber görüştüğümüz konular çerçevesinde ülkemizi gerekli savunma gereçleri ile donatacağımıza güvenimiz tam.

LİDERLİĞİNİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Filistin'deki planlı bir soykırım. Senegal, Filistin halkı için çalışmalarına devam edecek ve her zaman 'hayır' cevabını vereceğiz. Küçük çocuklar açlıktan mustarip. Bu kabul edilemez. Gösterdiğiniz liderlikten dolayı şükranlarımızı sunarız. Bu konudaki nadir liderlerden birisiniz.

Bu geçiş döneminde sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Bu geçiş döneminde sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Özellikle mali açıdan, özel sektör için kaynaklarımızın yüzde 90'ını açmayı hedefliyoruz.